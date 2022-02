Sequestro da un milione e mezzo di euro per imprenditore brianzolo

Sigilli per un'abitazione di lusso a Seveso, conti correnti e beni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura Generale della Corte d’Appello di Milano, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per un milione e quattrocentomila euro disposto con sentenza del Tribunale del capoluogo brianzolo e confermato dalla Corte di Appello meneghina, nei confronti di un imprenditore brianzolo. L'uomo è stato condannato, in via definitiva, per omessi versamenti di I.V.A. e ritenute, a 10 mesi e giorni venti di reclusione, all’interdizione temporanea dalla direzione di imprese, dai pubblici uffici e a contrattare con la pubblica amministrazione e perpetua dall’ufficio di componente della commissione tributaria.

Gli accertamenti e il sequestro

Il sequestro è stato disposto in seguito ai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate e alle successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle Fiamme Gialle a carico di un’impresa di Cesano attiva nel settore della progettazione e installazione di impianti elettrici.

Nel corso delle attività investigative è stato accertato che l’azienda, pur corrispondendo le cifre ai propri lavoratori, aveva omesso di versare le ritenute operate nei confronti dei dipendenti per oltre 1 milione di euro e di liquidare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per circa 400 mila euro, con un danno all’Erario pari a complessivi 1,4 milioni di euro. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione dei conseguenti approfondimenti patrimoniali eseguiti, i militari del Gruppo di Monza hanno individuato e sottoposto a confisca per equivalente, fino alla concorrenza del profitto dei reati tributari ascritti, tra l’altro, un immobile di pregio sito a Seveso (MB) e disponibilità di denaro rinvenute sui conti correnti riconducibili all’imprenditore.