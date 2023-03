Il marito che picchia la moglie perché si era fatta sequestrare la droga e poi tenta di buttarsi dal balcone

Quei carabinieri che poche ore prima l'avevano arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti, la notte si sono trasformati nei suoi salvatori. La donna con il volto tumefatto dalle botte che poco prima le aveva dato il marito, era riuscita a telefonare al 112 e poi a scappare di casa correndo in strada. Alla vista dei carabinieri la donna si è gettata in lacrime tra le loro braccia.

Il fatto è avvenuto ieri notte a Seregno, nel quartiere di San Rocco. Protagonista una donna di 33 anni originaria della Romania che poche ore prima aveva aperto le porte di casa ai carabinieri presentandosi con una dose di droga di 16 grammi. La donna aveva aperto la porta pensando che si trattasse del marito. La 33enne era stata poi messa ai domiciliari. Ma quella sera il marito era tornato a casa, non per fare pace ma per riempirla di botte dopo che la consorte si era fatta sequestrare la droga.

La donna era riuscita comunque a chiamare il 112, a scappare in strada e all'arrivo dei carabinieri gettarsi lacrime tra le loro braccia. Intanto il marito, in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente per l'utilizzo di alcol o di sostanze stupefacenti, si era barricato in casa. Si era armato di coltello e alternava momenti di delirio durante i quali minacciava di buttarsi dal balcone ad altri di aggressività nei confronti dei militari intervenuti che, con calma e sangue freddo, dopo aver allertato il carabiniere negoziatore del comando provinciale di Monza, hanno avviato un’intensa trattativa. Dopo un'ora l'uomo si è arreso ed è stato arrestato.

La donna ha inoltre riferito di numerosi pregressi episodi di violenza fisica e psicologica subiti negli ultimi due mesi a opera del marito che ora risulta indagato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi.