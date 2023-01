Il riscaldamento non funziona: gli studenti non vanno a scuola

Oggi niente lezioni in classe per gli studenti del Manzoni e del Parini di Seregno. A deciderlo il sindaco Alberto Rossi con un'ordinanza sindacale. Ieri, lunedì 16 gennaio, gli studenti dei due istituti seregnesi erano scesi in piazza: una mobilitazione davanti alle scuole per protestare contro il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento.

Ieri era stato lo stesso sindaco Rossi a incontrare gli studenti spiegando la situazione. "Un confronto corretto e franco, per cui li ringrazio davvero - ha poi spiegato Rossi con un post su Facebook -. Era giusto con loro e per loro che ci mettessi, che ci mettessimo la faccia, anche in una situazione complessa come questa". Lunedì per gli studenti del Manzoni e del Parini è stato un rientro in classe al freddo. Il comune si era quindi attivato per capire la causa del cattivo funzionamento. Gli operai intervenuti hanno individuato poi nel pomeriggio che all'origine c’era una perdita nelle tubazioni. Il sindaco a quel punto ha deciso di tenere chiuse le due scuole così da permettere ai tecnici di poter intervenire.

"Per questo motivo ho deciso di emettere un'ordinanza sindacale che decreta la chiusura delle due scuole per martedì 17 gennaio - conclude il primo cittadino -. Sono dispiaciuto e consapevole del disagio, anche per le famiglie. Con le temperature previste, le scuole sarebbero però troppo fredde, e gli studenti hanno bisogno di un ambiente confortevole. Siamo al lavoro per far di tutto per consentire di riaprire le scuole già mercoledì: speriamo oggi di dare questa buona notizia ai dirigenti e a tutti coloro che vivono queste scuole".