Appuntamento al buio per una serata di sesso: lei sparisce, lui viene rapinato

Quella che doveva essere una notte di sesso si è trasformata, per un giovane brianzolo, in una notte di paura. I preamboli di una serata di piacere con quella giovane che aveva conosciuto su un sito di appuntamenti, in realtà si sono trasformati in attimi di terrore con due sconosciuti che lo hanno braccato e rapinato. Una notte da dimenticare quella vissuta da un ragazzo 24enne di Veduggio con Colzano che, dopo essere stato rapinato, ha chiamato subito i carabinieri.

Il fatto è accaduto la notte scorsa a Seregno. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in soccorso del 24enne che, poco prima, aveva subito una rapina da parte di due sconosciuti. Secondo le informazioni fornite dai militari il giovane avrebbe raccontato che attraverso un sito di incontri aveva contattato una ragazza di Seregno per una notte di sesso. L’annuncio “prometteva” una serata con una 24enne “italiana, spigliata e vogliosa che riceveva per tutta la notte”. Accordato l’appuntamento tramite messaggi su WhatsApp i due si sono incontrati a Seregno in strada. Il giovane era rimasto un po’ stupito perché quella ragazza sembrava un po’ diversa da quella che aveva visto sulle foto pubblicate in rete. Dalla descrizione fornita dal giovane la ragazza era di statura media, fisico asciutto, capelli neri lisci. Il giovane ha riferito ai militari che indossava scarpe nere con i tacchi, leggings neri, maglietta chiara a maniche corte, una giacca jeans di colore azzurro chiaro. La giovane, prima di far salire il cliente in casa, gli ha chiesto di accompagnarla a comprare le sigarette. Poi si sono diretti verso il luogo fissato per l’appuntamento ma giunti nel cortile condominiale lei è sparita.

Improvvisamente sono arrivati due uomini che, secondo quando riferiscono i carabinieri, avrebbero aggredito e bloccato il 24enne, gli avrebbero rubato il denaro e poi sarebbero fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il giovane ha subito telefonato al 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto ha fornito la descrizione dei due aggressori con particolari molto minuziosi di uno dei due. Tanto che i militari sono riusciti a risalire ad alcuni giovani pregiudicati che vivevano proprio nella palazzina dove la ragazza aveva dato l’appuntamento al giovane. I militari hanno individuato l’appartamento e, dopo aver bussato con insistenza alla porta, hanno appurato che erano presenti tre persone perfettamente corrispondenti, anche nei vestiti, a quelle descritte dalla vittima. I tre si sono dichiarati estranei alla rapina, e anzi hanno riferito che poco prima avevano visto un uomo che stava scavalcando la recinzione del cortile e che lo avevano messo in fuga. Ma la loro versione non ha convinto i militari che, raccolti ulteriori indizi che facevano convergere le responsabilità sui tre, hanno proceduto nel denunciarli all’autorità giudiziaria.

I tre, una 26enne e un 51enne residenti a Seregno e un 29enne di Nova Milanese, tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati indagati per rapina aggravata in concorso.