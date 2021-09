Seregno, fiamme dalla cucina di un appartamento in corso Matteotti

Incendio a Seregno lunedì mattina. In corso Matteotti, in seguito alla richiesta di intervento per un rogo all'interno di un appartamento, sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi dal distaccamento di Seregno, da Desio, Lazzate, Carate Brianza e dal comando provinciale di Monza.

L'allarme è scattato intorno alle 11 e le fiamme hanno avvolto la cucina di un'abitazione situata al settimo piano di un condominio. In corso Matteotti insieme alle autopompe, l'autoscala e il carro soccorso dei pompieri sono intervenute anche le forze dell'ordine e i mezzi di emergenza del 118 allertati in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito.