Doveva essere ai domiciliari, ma era al bar a bere l'aperitivo

Da marzo era agli arresti domiciliari, ma l’uomo - presumibilmente stanco di rimanere a casa - è uscito ed è andato al bar a prendersi un aperitivo. Ma proprio in quel locale, mentre sorseggiava tranquillamente un drink insieme a un’altra persona, sono entrati i carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà. L’uomo, 32 anni, vive a Figino Serenza (Como) e da fine marzo è agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Cantù con mezzo chilo di cocaina.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 19 giugno. I carabinieri della stazione di Seveso, durante un consueto controllo, sono entrati in un bar e hanno notato l’uomo insieme ad un’altra persona. Hanno chiesto i documenti e con sorpresa hanno scoperto che il 32enne non doveva trovarsi in quel bar, ma nella sua casa agli arresti domiciliari. Il giovane ha provato a giustificarsi spiegando che stava andando al lavoro ma avendo perso l’autobus si è fermato nel locale a bere un aperitivo in attesa dell’arrivo dell’altra corsa.

I carabinieri gli hanno spiegato che essendo agli arresti domiciliari non poteva lasciare l’abitazione senza un’autorizzazione del giudice e che, visto che in quel momento era al lavoro e non aveva alcun permesso, non si poteva certo recare al bar. A quel punto il 32enne ha provato a rafforzare la sua posizione dicendo che era in quel locale per un appuntamento di lavoro ma, considerata l’ambiguità delle giustificazioni e che le stesse non trovavano alcun riscontro in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, hanno proceduto a denunciarlo per il reato di evasione. Su disposizione del magistrato di turno, dopo la redazione degli atti del caso, i carabinieri hanno riportato il 32enne ai domiciliari nella sua casa di Figino Serenza.