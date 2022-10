Prefetto incontra i sindaci: in due anni i reati sono diminuiti del 14% in Brianza

Il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani ha incontrato i sindaci. Si è svolto questa mattina a porte chiuse l’incontro che ha visto la partecipazione oltre che del primo cittadino di Desio, anche dei colleghi di Lissone, Cesano Maderno, Limbiate, Bovisio Masciago, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Ceriano Laghetto e Cogliate.

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Ascoltare dalla viva voce dei sindaci le problematiche su ordine e sicurezza e vagliare le esigenze dei territori. Sono queste le motivazioni dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica fissato dal prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani con i sindaci dei territori della compagnia di Desio, ha visto anche la partecipazione dei referenti territoriali delle forze di polizia (carabinieri, polizia provinciale, polizia locale) e di intervento come i vigili del fuoco. Nel corso dell’incontro sono state affrontate tematiche sul sistema di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, per mantenere alta l’attenzione su tutte quelle situazioni critiche per la sicurezza di tutti e il decoro urbano, ma anche sulla percezione di tali fenomeni da parte dei cittadini.

Reati in calo del 14%

Un occhio di riguardo è sicuramente dedicato ai problemi comuni che riguardano il disagio minorile al quale è stato dedicato uno specifico tavolo di lavoro voluto dalla prefettura. “L’anno 2020 a causa del covid è stato un anno particolare ma rispetto al 2019, è stata registrata una diminuzione dei reati del 14 per cento, parlo di furti, rapine, violenze sessuali i reati che creano allarme nell’opinione pubblica – ha spiegato il prefetto brianzolo Patrizia Palmisani – Unico dato in controtendenza è lo spaccio di sostanze stupefacenti: passa da 72 episodi registrati nel 2019 a 91 nel 2021”. Formula vincente è la collaborazione. “Lo abbiamo sperimentato con il covid prima e con l’emergenza dei profughi ucraini più recentemente: fare squadra con i comuni del territorio è il miglior modo per affrontare e risolvere le problematiche” ha invece sottolineato il sindaco di Desio, Simone Gargiulo.