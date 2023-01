Lo spacciatore che nascondeva 16.600 euro nel salvadanaio

La droga in un'auto "abbandonata" in strada. I soldi in due salvadanai, evidentemente pieni. Un uomo di 46 anni, un cittadino albanese con numerosi precedenti e regolare in Italia, è stato arrestato lunedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di centinaia e centinaia di dosi di cocaina.

A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, coordinati da Marco Calì e Michele Scarola. I poliziotti del gruppo anti spaccio hanno notato l'uomo in via Monte San Gabriele, lo hanno visto scendere da una macchina e avviarsi, continuando a guardarsi intorno, verso un'altra traversa di viale Monza. Così gli investigatori lo hanno seguito fino in via Stefanardo da Vimercate, dove lo hanno notato mentre prendeva un mazzo di chiavi per aprire una seconda vettura, che era già parcheggiata lì.

Quando il 46enne è saltato fuori dal veicolo, gli agenti lo hanno bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 295 euro, mentre nel vano portaoggetti dell'auto sono state scoperte 19 dosi di cocaina per un peso totale di 81 grammi. I controlli sono così stati estesi in un'abitazione di Vimodrone, dove l'uomo risulta domiciliato: in una cantina del condominio, ma di pertinenza della casa, c'erano altri 356 grammi di "coca", divisi in 878 dosi. In un appartamento di Meda, dove il pusher risulta ufficialmente residente, sono poi stati sequestrati 16.600 euro in contanti, che erano sistemati in due salvadanai.