Era ai domiciliari, ma i carabinieri trovano in casa 250 grammi di droga

Era agli arresti domiciliari ma è stato pizzicato con 250 grammi droga, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo – un 34enne che vive a Sovico - è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante una perquisizione di iniziativa, hanno trovato all’interno della casa 200 grammi di hashish, 50 grammi di marjuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale id Monza, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Monza. Il giudice per le indagini preliminari competente, nel convalidare l’arresto, ha applicato a carico del 34enne la custodia cautelare in carcere.