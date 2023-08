Lo spacciatore che in Brianza aspetta i clienti fuori dalla chiesa con la droga

Con la droga in tasca, seduto sul sagrato della chiesa. Così mercoledì pomeriggio i carabinieri hanno sorpreso a Meda un ragazzo di 27 anni, un giovane di origine pakistana con numerosi precedenti tra cui anche alcuni per droga. Quando i militari dell'Arma, durante un servizio di pattugliamento, sono passati da piazza Vittorio Veneto dove sorge il santuario del Santo Crocifisso, hanno incrociato lo sguardo del 27enne, seduto sul sagrato carico di tensione. E così hanno deciso di approfondire ed effettuare un controllo.

Il 27enne, di professione operaio, nascondeva nella tasca interna di uno zainetto 12 grammi di hashish suddivisi in varie dosi. Per il ragazzo è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.