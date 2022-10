Lo spacciatore che minaccia i carabinieri e prende a pugni tutto perché è troppo tardi

Aveva un orario stabilito in cui, tutti i giorni, doveva presentarsi in caserma dai carabinieri, a Seveso, e mettere una firma. Una misura alternativa al carcere che il giudice aveva disposto per un 27enne residente in città, arrestato lo scorso 23 settmbre a Milano, in zona Brera, perchè sorpreso a spacciare droga. E in seguito alla direttissima il giudice aveva ritenuto di rimetterlo in libertà imponendogli però di presentarsi tutti i giorni alle ore 10 nella stazione dell'Arma. Un orario che al ragazzo però non piaceva. E così dopo aver palesato di non gradire l'orario imposto, da qualche giorno aveva iniziato a presentarsi in anticipo. E ogni volta veniva invitato ad attendere.

Così è successo anche l'altro giorno quando il 27enne, dopo aver perso il controllo, è uscito dalla caserma con una denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo essere arrivato in caserma alle 9.45 ed essere stato invitato ad accomodarsi in sala d’aspetto per attendere le ore 10, il 27enne, secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, avrebbe perso il controllo e iniziato a inveire contro il militare di servizio pretendendo anche di saltare la coda e passare davanti agli altri cittadini.

L’ira del ragazzo è sfociata in ripetute offese e minacce contro il militare, con promessa di incontrarlo presto fuori dalla caserma e fargliela pagare. Il 27enne, dopo aver firmato il registro, avrebbe continuato a sbattere i pugni sulle porte e sui muri ed è stato invitato a lasciare la caserma. Sul suo conto con la giustizia ora pesa anche una denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.