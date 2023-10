L'angolo di Monza dove si cena tra risse, botte e lanci di bottiglie

Un delizioso angolo di Monza che all’ora di cena (ma ultimante anche nella pausa pranzo) si trasforma in un ring. Con baby gang che si affrontano con lanci di bottiglie e che spesso, anche in preda ai fumi dell’alcol, passano dalle parole ai fatti con risse e botte . Il tutto a pochi metri dai clienti dei locali sconvolti di fronte a quelle scene. Palcoscenico dei fatti Spalto Piodo e le vie limitrofe dove ci sono numerosi locali e bar che si riempiono soprattutto la sera.

Il problema è finito in consiglio comunale. La denuncia da parte del consigliere Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) che in un’interrogazione ha chiesto un rapido intervento da parte del comune. “Non solo ho raccolto le lamentele dei gestori e di alcuni clienti, ma ho assistito di persona a un episodio - ha raccontato durante il consiglio comunale di lunedì 9 ottobre -. Venerdì sera, una rissa tra ragazzini che si sono presi a bottigliate. Il più grande avrà avuto al massimo 16 anni. Erano ubriachi. Immediato l’arrivo della pattuglia”.

I commercianti, come ha ricordato il consigliere di minoranza, sono spaventati. “Sono arrivate anche minacce e più di una volta si sono trovati le sedie gettate nel fiume, oppure portate a decine di metri di distanza. La situazione sta diventando pericolosa. Qui non si tratta più di ragazzini scatenati, qui si tratta di baby gang”. Galbiati ha concluso il suo intervento presentando la richiesta dei gestori dei locali: una pattuglia fissa durante le ore serali, oppure maggiori passaggi da parte delle forze dell’ordine.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. “Ero andato di persona a vedere la situazione e a vedere le tracce delle risse e dei disordini. Le forze di polizia sono insufficienti per un presidio fisso. Sarebbe utile anche l’installazione, da parte dei commercianti, delle telecamere di videosorveglianza. Certamente porteremo un risultato su questa situazione di criticità sulla sicurezza presente a Monza”.

Il problema delle baby gang in città riguarda anche un'altra area del centro: piazza Trento e Trieste. Un problema già portato in aula dal consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) che anche in questo caso aveva raccolto le lamentele di residenti e gestori dei locali. L'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia aveva raccolto la segnalazione e invitato i cittadini a denunciare direttamente alle forze dell'ordine.