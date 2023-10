Spaccio, alcol, bivacchi, urla e scene di violenza. Si dicono esasperati i residenti della centralissima piazza Trento e Trieste, da tempo luogo di ritrovo di giovani baby gang, spacciatori e facinorosi.

A denunciare lo stato di degrado in cui versa la piazza, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, è chi abita in zona: "Da una parte ci sono i ragazzi che stazionano fino a tarda notte sulle scale davanti alla Biblioteca dei ragazzi: bevono, fumano, urlano, spesso si divertono pure a scoppiare petardi - raccontano i residenti - Dall'altra ci sono tanti stranieri che bivaccano sotto i portici e che spacciano. Spesso sono ubriachi e sovente finisco col picchiarsi".

Una situazione difficile che nei cittadini crea disagio e un forte senso di insicurezza: "Non è solo difficile dormire con quel baccano, si ha anche paura a fare un passeggiata di sera perché più volte è capita che quelle persone si mettano a infastidire anche i passanti. Altro che salotto buono della città". Un quadro di degrado che non a caso ha portato al potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine nella zona, che hanno già fermato negli ultimi mesi diverse persone, e nemmeno, fra le altre cose, la decisione presa dall'istituto bancario sito sotto i portici della piazza. Che ha di fatto blindato l'area antistante l'ingresso per evitare che fosse utilizzata come area di bivacco.

"Sono le stesse persone che durante il pomeriggio restano 'parcheggiate' in piazza Centemero e Paleari, portando avanti i loro traffici illeciti anche alla luce del giorno, e che, quando ubriache, disturbano chi passeggia e si danno alle mani" hanno spiegato ancora i residenti.

"E' un problema sia per i residenti che per i commercianti, costretti ad avere a che fare con persone che disturbano il loro lavoro - ha spiegato il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia Massimiliano Longo che, nel mese di settembre, ha presentato un'interrogazione alla giunta Pilotto proprio per sottoporre il caso del degrado della piazza monzese - Oltre allo spaccio e ai disordini vari va aggiunto anche il fenomeno dei rifiuti lasciati per strada: mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro rotte e ogni altro genere di rifiuto. Che davvero danno l'idea di quanto in là possa spingersi l'inciviltà di quelle persone e il poco rispetto che hanno per le regole del vivere civile. Un degrado, quello di piazza Trento e Trieste, che interessa anche i portici di piazza Duomo. Che sono un altro luogo di ritrovo per spacciatori e facinorosi".

"Nonostante il rafforzamento dei controlli deciso dall'Amministrazione, specie dopo l'estate, la situazione è ancora ben lontana dal potersi dire risolta - ha concluso Longo - Bisogna perseverare. Non possiamo rassegnarci a essere vittime di chi vive nell'illegalità".