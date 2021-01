Besana, blitz armato in pizzeria: entra con la pistola, spara (a salve) e terrorizza tutti

È entrato in pizzeria con la pistola in pugno. Appena ha varcato la soglia del locale ha estratto l’arma e ha fatto fuoco. Un colpo in aria. Esploso probabilmente con una pistola scacciacani. È successo nella notte tra giovedì 31 dicembre e venerdì 1° gennaio in una pizzeria di via Moneta a Besana in Brianza. E il responsabile dell’accaduto rischia una denuncia per procurato allarme.

Il protagonista del fatto, secondo quanto appreso da MonzaToday, sarebbe stato identificato dai carabinieri della compagnia di Seregno. Lo sparo, ripreso in un video poi diventato virale sui social, è tuttavia l’epilogo di una bravata. Poco prima l’uomo (sembra in stato psicofisico alterato) sarebbe entrato nella pizzeria pretendendo un pezzo di pizza ma il personale si sarebbe rifiutato. Sarebbe quindi uscito, avrebbe impugnato l’arma e sarebbe rientrato sparando.

L’arma è stata sequestrata dai militari dell’Arma, intervenuti sul posto poco dopo. Sul caso sono in corso accertamenti.