Colpi contro portone della casa parrocchiale della chiesa di San Fiorano a Villasanta

Una raffica di colpi - esplosi probabilmente con un fucile ad aria compressa - contro la Chiesa di San Fiorano a Villasanta. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di mercoledì 17 febbraio: erano circa le 18 quando qualcuno ha fatto esploso dei colpi - pallini metallici - contro la porta della casa parrocchiale.

Il sopralluogo e le indagini

Subito dopo l'accaduto sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e i militari del comando provinciale di Monza. All'interno del luogo di culto risulta ci fosse una funzione in corso con le celebrazioni del rito delle Ceneri ma nessuno si sarebbe accorto di nulla.

A terra, vicino alla porta di ingresso della casa parocchiale, in seguito al sopralluogo sarebbero stati rinvenuti alcuni pallini. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e rintracciare i responsabili. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno la possibilità che si sia trattato di una bravata.