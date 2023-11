In Brianza si sta girando il nuovo spot di Natale di Esselunga

La Brianza ancora una volta scelta come set per spot pubblicitari. E Macherio, piccolo comune alle porte di Monza che ha poco meno di 7.500 abitanti, è stato selezionato ancora una volta come location natalizia. Lo scorso anno era stato lo spot Bauli a portare nella cittadina l'atmosfera natalizia in anticipo. In questi giorni invece ci ha pensato Esselunga.

Il set per le riprese del nuovo spot della catena della grande distribuzione è stato allestito in via Trento e Trieste a pochi passi dalla storica Villa Belvedere. Tanti i curiosi che hanno fatto una piccola tappa o una deviazione per osservare i lavori. Macchine da presa, attrezzi di scena e qualche addobbo. Al momento non sono emersi dettagli in merito allo storyboard e al contenuto dello spot. Con tutta probabilità, trattandosi di uno spot di Natale, verrà ultimato in tempi rapidi e trasmesso a breve.

Solo qualche settimana fa a diventare un set per le riprese di uno spot era stato il centro di Monza dove erano state girate le scene della pubblicità di una catena di telefonia mobile. Anche lì, in un centro "blindato" e quasi off limits per un pomeriggio erano stati tanti i monzesi e curiosi che si erano fermati a vedere cosa stesse accadendo.