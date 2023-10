Telecamere, macchine da presa, attrezzi di scena.

Il centro del capoluogo brianzolo venerdì si è trasformato nella location delle riprese per uno spot pubblicitario e la presenza degli addetti ai lavori e di Alessandro Cattelan, il protagonista della pubblicità, non è passata inosservata. Passanti e curiosi si sono trattenuti per vedere che cosa stesse accadendo in via Italia. A due passi dal Duomo e dall'Arengario, nel cuore della città di Teodolinda.

Il marchio al centro delle riprese è Vodafone ed è proprio davanti al punto vendita di via Italia che l'équipe è al lavoro. Durante le riprese le telecamere hanno immortalato un ragazzo e una ragazza che si abbracciano fuori dal punto vendita e poi entrano all'interno del negozio dove li segue Alessandro Cattelan.

VIDEO | Monza diventa il set di uno spot

Monza e la Brianza in tv

Non è prima volta che la Brianza viene scelta come location per le riprese di film, video o pubblicità: l’anno scorso la Bauli ha scelto Macherio per girare lo spot di Natale; i Maneskin avevano trasformato Villa Tittoni a Desio nel set delle riprese per il loro video; Trenord aveva scelto Ceriano Laghetto per la pubblicità con Renato Pozzetto; e ancora il centro sportivo di Giussano era stato selezionato per le riprese di uno spot di una nota azienda italiana di telecomunicazioni con protagonista il campione Filippo Tortu. Come dimenticare poi la scelta del Parco di Monza e della Villa Reale come location di alcune scene di diverse commedie italiane degli anni Ottanta e Novanta.