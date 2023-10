La stazione di Monza chiude (per una notte) per lavori: treni cancellati e modifiche

La stazione di Monza chiude per una notte intera per lavori. Sono infatti in programma alcuni cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) aperti per propedeutici lavori di potenziamento tecnologico nella stazione di Monza.

"Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nella suddetta stazione dalle 21:35 di sabato 21 alle 7:30 di domenica 22 ottobre. Alcuni treni saranno limitati e altri cancellati" spiegano da Rfi. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito delle imprese ferroviarie.

Le modifiche ai treni di Trenord

"Si avvisa la Gentile Clientela che per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Monza, dalle ore 21:35 di sabato 21 ottobre alle ore 7:30 di domenica 22 ottobre e dalle ore 21:35 di sabato 25 novembre alle ore 7:30 di domenica 26 novembre, i treni delle seguenti linee che circolano nella fascia oraria sopra citata subiscono variazioni" spiegano da Trenord.

Di seguito si riportano i principali provvedimenti suddivisi per direttrice.

? Linea Milano – Bergamo, via Carnate. ? I treni “R” circolano tra le stazioni di Carnate Usmate e Bergamo ed è stato instituito un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Carnate Usmate e Milano Porta Garibaldi.

? Linea Milano – Lecco – Sondrio – Tirano. ? I treni “RE” 2843 e 2812 circolano con una nuova numerazione tra le stazioni di Tirano e Carnate U.; il treno “RE” 2809, invece, circola da Lecco a Carnate U. Previsti bus sostitutivi nella tratta Carnate U. – Milano Centrale.

? Linea “RE80” Milano – Chiasso – Lugano – Locarno. ? I treni “RE” circolano tra le stazioni di Seregno e Chiasso/Lugano/Locarno. Previsti bus sostitutivi nella tratta Seregno – Milano Centrale. Si segnala che il treno RE 25506 parte da Seregno e subisce modifiche d’orario.

? Linea “S8” Milano P. Garibaldi/Milano Centrale – Lecco, via Carnate. ? I treni “S8” circolano tra le stazioni di Carnate Usmate e Lecco ed è stato instituito un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Carnate Usmate e Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi.

? Linea “S9” Albairate – Milano – Seregno – Saronno. ? I treni circolano tra le stazioni di Albairate/Milano P. Garibaldi e Sesto S.G., Seregno e Saronno. Previsti bus sostitutivi tra le stazioni di Milano P. Garibaldi/Sesto S.G./Monza e Seregno/Saronno.

? Linea “S11” Milano – Seregno – Como S.G. – Chiasso. ? I treni circolano tra le stazioni di Seregno e Como S.G./Chiasso. Previsti bus sostitutivi tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Monza/Seregno e da Seregno a Milano Centrale.