"In Brianza le stazioni degli orrori: che il comune intervenga"

Stazioni brianzole horror: non è il titolo di un film. Ma la denuncia che arriva dal gruppo di minoranza Seveso Futura. Il gruppo di opposizione del comune brianzolo guidato dal centrodestra dipinge gli scali di Seveso e di Barrucana come due luoghi pericolosi. Tanto che ieri sera ha protocollato alla giunta un'interrogazione proprio sullo stato delle due stazioni.

Il tutto poi è stato diffuso sulla pagina Facebook di Seveso Futura con le immagini di alcuni angoli delle due stazioni dove servirebbero, anche secondo le lamentele che il gruppo di minoranza ha raccolto, maggiori controlli e pulizia. "Stazione horror, ma in questo caso non c'entra il mese di Halloween - si legge sulla pagina Facebook di Seveso Sicura -. Da tempo, troppo, la stazione di Seveso potrebbe essere scelta come set per un film dell’orrore. Per non parlare di quella di Baruccana, che con l’arrivo dell’autunno torna a essere una Silent Hill del disagio".

Ci sarebbero problemi di pulizia e di percezione della sicurezza. "In piazza Mazzini è attivo da mesi un cantiere che rende praticamente inaccessibile lo spazio pubblico antistante la stazione - prosegue il post -. Tutta l’area della stazione di Seveso (piazza Mazzini, sottopasso pedonale, banchine, sala d’aspetto, via Raffaello Sanzio) registra un visibile degrado. Non va meglio alla stazione di Baruccana: isolata e poco valorizzata, sembra abbandonata a se stessa e questo contribuisce a una generale percezione di insicurezza".

Sembrerebbe che dalla percezione di mancanza di controlli si sia passati direttamente ed episodi di aggressioni. Seveso Futura infatti denuncia di aver raccolto le testimonianze di diversi episodi di violenza, tentate aggressioni e molestie a danno dei cittadini che frequentano le due stazioni. Giorgio Garofalo, capogruppo di Seveso Futura, nella sua interrogazione - firmata anche dai consiglieri Pietro Aceti (Lista Butti), Gianluigi Malerba e Anita Argiuolo (Pd) - chiede alla giunta dettagli del progetto di riqualificazione della stazione di Seveso (compresi tempi e accordi intercorsi tra Ferrovie Nord e il comune), e che cosa intande fare concretamente l'amministrazione per rendere i due scali più accoglienti, moderni e sicuri.