Studentessa violentata sull'autobus mentre torna a casa

Violenza sessuale su un autobus a Monza. Era ancora in lacrime e sotto shock la studentessa di 19 anni che nel pomeriggio di martedì 30 maggio ha incontrato sulla strada i poliziotti della questura di Monza dopo essere stata palpeggiata nelle parti intime mentre era a bordo di un autobus che dall'università la stava riportando a casa. Quando ha notato una volante di passaggio in via Cavallotti, impegnata in un servizio di controllo del territorio, l'ha fermata e ha chiesto aiuto.

La violenza sull'autobus

Agli agenti ha raccontato di essere stata palpeggiata nelle parti intime da un uomo che poi l'aveva seguita, scendendo insieme a lei dal mezzo. Erano quasi le due del pomeriggio, la 19enne - residente in città - stava tornando a casa dall'università. Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva preso un autobus di linea dalla stazione di Sesto San Giovanni per fare ritorno a Monza quando, sul mezzo pubblico, era salito un uomo che le si era avvicinato e aveva iniziato a rivolgerle degli apprezzamenti non graditi per poi aggredirla sessualmente e palpeggiarla nelle parti intime.

L'arresto in 10 minuti

La 19enne era riuscita a sfuggire all'aggressione divincolandosi e scendendo alla fermata di via Cavallotti ma insieme a lei era sceso anche lui e aveva iniziato seguirla. E' stato a quel punto che la ragazza ha trovato sul suo cammino la polizia. Grazie alla descrizione dettagliata dell'aggressore che la giovane è riuscita a fornire, sono iniziate le ricerche e in 10 minuti i poliziotti hanno intercettato un possibile sospettato che corrispondeva alla descrizione fornita sia per l'abbigliamento che per la corporatura. Si tratta di un 36enne di origine egiziana che è stato accompagnato in questura e riconosciuto come presunto responsabile dalla 19enne che ha presentato denuncia per violenza sessuale e consentito di attivare la procedura del codice rosso.

Sul conto del 36enne sono emersi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed è risultato titolare di un permesso di soggiorno scaduto e con richiesta di rinnovo presso la questura di Pavia. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e ora si trova in carcere a Monza.