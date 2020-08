Tragedia in azienda a Cormano, 34enne trovato morto dopo la pausa pranzo

Un uomo di 34 anni è stato trovato privo di vita all'interno di una azienda di via Bizzozzero, a Cormano, comune milanese a pochi chilometri da Monza. Il dramma si è consumato poco prima delle 15 di martedì 18 agosto. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e i carabinieri di Sesto San Giovanni.

La vittima, un 34enne italiano, sembra abbia lavorato normalmente durante la mattinata. Poi, dopo la pausa pranzo, i colleghi che lo stavano cercando lo hanno senza vita, sempre all'interno dell'azienda. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori di Areu che non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.

A causare la morte del lavoratore un drammatico gesto volontario, anche se non sono note le ragioni che lo avrebbero spinto a compierlo. L'uomo, un dipendente che lavorava regolarmente per l'azienda cormanese, non ha lasciato nessun biglietto.