Supera la polizia al semaforo rosso, la manovra pericolosa del furgone con 95mila euro di multe

Ha superato un'auto della polizia ferma al semaforo rosso. E con la manovra pericolosa ha invaso il marciapiedi e attraversato l'incrocio senza accorgersi del pericolo e che in quell'auto apparentemente normale, in borghese, c'erano due agenti.

E' successo a Brugherio dove il personale del comando di polizia locale ha fermato il conducente di un autocarro Ford che durante la manovra aveva anche abbattuto un paletto para-pedoni presente in via de Gasperi.

Per l'uomo è così scattata una multa per la violazione e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca perchè già sottoposto a fermo amministrativo. L'uomo infatti, proprietario del mezzo, si è scoperto aver collezionato multe non pagate al comune di Brugherio per circa 95.000 euro.

E a queste si è aggiunta anche una nuova multa di 2.300 euro. Questa volta però è tornato a casa a piedi e il suo autocarro diventerà di proprietà dell’erario.