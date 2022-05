La polizia locale di Monza sarà la prima ad avere la pistola elettrica

Gli agenti della polizia locale di Monza saranno i primi in Lombardia a essere dotati di taser. Gli operatori circoleranno muniti di pistola elettrica e ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo de Corato.

"Il via libera per fornire la pistola elettrica alle polizie locali, annunciato mercoledì dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, è una grande vittoria di Regione Lombardia, nonché motivo di soddisfazione" ha spiegato. "La lettera che ho personalmente spedito al Presidente Fedriga ha rimesso in moto la macchina burocratica e gli agenti della Locale - per primi quelli del Comune di Monza - circoleranno muniti di taser. A questo proposito, ricordo che all’inizio del mio mandato Regione Lombardia aveva richiesto al Ministero dell’Interno di dotare le Polizie locali di pistola a impulsi elettrici, ma con l’arrivo di Lamorgese la procedura fu interrotta per intoppi burocratici. Fortunatamente, nel 2022 è stata sbloccata. Nel frattempo, la Regione non si è persa d’animo e si è impegnata per mettere a disposizione degli agenti almeno lo stun gun. Entro la fine dell’anno in corso, infatti, uscirà un bando aperto alle Polizie locali per ottenerlo" ha specificato De Corato.

La sperimentazione a Monza

Il via libera alla sperimentazione della pistola a impulsi elettrici era arrivata un mese fa quando la consigliera della Lega Laura Capra e il Carroccio avevano presentato un ordine del giorno al Bilancio di previsione che aveva permesso al comune di allocare le risorse necessarie. "Ho da poco portato in Giunta la delibera che permette di avviare le procedure di addestramento all’utilizzo del taser per la polizia locale" aveva spiegato tempo fa l'assessore alla Sicurezza di Monza Federico Arena. "Il taser è un'arma non letale che permette, in più del 70% dei casi, di far desistere i malintenzionati solamente azionando il sistema visivo e sonoro di avvertimento. Uno strumento indispensabile nel contesto operativo odierno che garantirà ancora più sicurezza ai nostri agenti e quindi alla città".

In arrivo anche a Milano

"Il tavolo tecnico misto del Ministero dell’Interno della Conferenza Stato Regioni ha espresso parere positivo alle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute” per consentire alla Polizia locale l’utilizzo sperimentale di armi comuni ad impulsi elettrici - continua l’assessore - in teoria, a breve anche la Polizia locale di Milano sarà dotata di taser, infatti la mozione dell’opposizione dello scorso 1 aprile relativa alla pistola elettrica è stata approvata anche dalla maggioranza del centrosinistra nel Consiglio comunale di Palazzo Marino. Allo stesso modo, prossimamente, lo strumento di difesa potrà essere esteso alle polizie locali dei capoluoghi lombardi e dei comuni sopra ai 100mila abitanti".