Tenta di rubare il Rolex a un uomo ma la moglie ferma la ladra

L'uomo era in fermo in auto insieme alla moglie. Improvvisamente gli si avvicina una donna per chiedergli un'informazione e lui abbassa il finestrino.

"Scusi, dove si trova piazza Roma?": gli chiede la giovane, una donna sulla trentina, dall'accento straniero, non molto alta, con la tuta e i capelli raccolti. L'uomo, basito da quella domanda le risponde che piazza Roma si trova da tutt'altra parte della città, e senza neppure accorgersene la giovane gli sfila l'orologio, un Rolex.

Ad avere l'occhio attento è invece la moglie che, seduta accanto, è riuscita ad afferrare la donna per i capelli e a sfilarle l'orologio. La moglie è riuscita a recuperare il Rolex e la giovane è fuggita facendo perdere le sue tracce

Il fatto è accaduto settimana scorsa a Monza in via don Sturzo, vicino all'ospedale San Gerardo. Alcuni negozianti segnalano alla redazione di MonzaToday che recentemente un altro episodio simile era avvenuto sempre in zona, in via Ramazzotti. Stessa dinamica, stessa giovane protagonista, che anche in quel caso poi se l'era data a gambe levate.