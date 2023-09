C'è l'amianto nella rete idrica: la truffa (sventata) col falso carabiniere e operaio

Il falso carabiniere e il falso operaio questa volta non sono riusciti a mettere a segno il colpo e dopo pochi minuti si sono allontanati imprecando. Truffa sventata a Monza, in via Puccini dove una donna nel primo pomeriggio di giovedì 21 settembre è stata invitata da un falso tecnico dell’acqua (con divisa e tesserino) ad aprire il cancello dell’abitazione per effettuare alcuni controlli urgenti.

Da quanto la donna ha raccontato al gruppo del Controllo di Vicinato – che ha diffuso la notizia per mettere in allerta la popolazione – l’uomo le aveva detto che c’erano infiltrazioni di amianto nella rete idrica. L’uomo la invitava ad entrare in casa e ad aprire il rubinetto dal quale fuoriusciva uno strano odore di acido che probabilmente era dovuto a dell’anestetico che era stato appena spruzzato. Sul posto è arrivato anche un uomo che indossava la divisa dei carabinieri che ha invitato la donna ad uscire subito di casa portando con se gli oggetti preziosi e ciò che aveva in cassaforte. Ma poco dopo, forse per non essere riusciti nel loro intento, il falso tecnico e il falso carabiniere si sono allontanati imprecando.

Il consiglio è sempre quello di prestare massima attenzione ad ogni dubbio contattare subito il 112.