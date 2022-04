Minaccia di farsi esplodere: il carabiniere lo salva parlandogli dei suoi animali

Era pronto a compiere il gesto estremo. Era salito sul tetto e si era "armato" di benzina, bombola del gas già collegata a una batteria tramite alcuni cavi elettrici. Tanta disperazione dietro alla storia del pensionato di 61 anni di Seregno che questa mattina, mercoledì 6 aprile, stava per farla finita. Alla base del gesto estremo una serie di problemi personali. Ma poi, grazie all'intervento dei carabinieri, e in particolare del carabiniere negoziatore che è riuscito a toccare le corde giuste, l'uomo è ritornato sui suoi passi. Il militare ha cercato di far ragionare il pensionato, puntando su quello di più caro che aveva: i suoi adorati animali, tra cui una pecorella di solo un anno, che erano presenti nel piazzale proprio mentre l'uomo voleva farsi esplodere.

Grande apprensione stamattina a Seregno. L'allarme è scattato intorno alle 10 in un prefabbricato di via Europa. Il pensionato era salito sul tetto di 4 metri pronto a farsi saltare in aria. Sul posto sono giunti subito i carabinieri della compagnia di Seregno, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il pensionato non aveva alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi. Neppure dopo aver raccontato le sue vicissitudini a un giornalista.

Poi, però, il carabiniere negoziatore è riuscito ad entrare in empatia con lui e a farlo ragionare. Il militare ha improntato il dialogo sugli animali dell'uomo: i suoi cani e la sua amata pecorella di appena un anno. A quel punto il pensionato è ritornato sui suoi passi, conquistato dalla sensibilità che il militare ha dimostrato parlandogli dei suoi amici fedeli che, proprio mentre lui stava per compiere il gesto estremo, erano lì in quel cortile.

L'uomo a quel punto è sceso dal tetto. I soccorritori lo hanno visitato, ma lui ha rifiutato il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.