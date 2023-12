Corteo del centro sociale, traffico paralizzato a Monza

Striscioni, fumogeni, cori e centinaia di manifestanti per le strade del centro di Monza. Ha causato notevoli disagi al traffico cittadino il corteo organizzato nel pomeriggio di sabato 9 dicembre in città dalla Foa Boccaccio in occasione del ventennale del centro sociale, partito poco prima delle 15 da piazza Castello alla volta del centro. I manifestanti intorno alle 14 hanno iniziato ad affluire, pronti a partire per la manifestazione messa in piedi dal centro sociale inizialmente indetta in occasione dei vent'anni di attività in città. Un corteo che arriva a pochi giorni di distanza dall'ultimo sgombero da parte della questura nell'ultima sede occupata abusivamente nell'ex opificio di via Don Verità.

Il corteo si è mosso da via Turati in direzione del centro città. Il serpentone di partecipanti ha iniziato a sfilare verso largo Mazzini, salendo per il cavalcavia della stazione. Davanti uno striscione "20 anni sono sono abbastanza. 2000-2023 un amore senza fine", cori, slogan, fumogeni, bandiere. Pesanti i disagi al traffico che già in questi istanti si stanno facendo sentire in città: la circolazione è rimasta bloccata in direzione del centro così come lungo corso Milano. Il tragitto, secondo quanto al momento trapelato, prevede un passaggio da corso Milano fino a piazza Indipendenza, via Volturno e poi l'arrivo in zona via Magenta. Ingente il dispositivo di sicurezza predisposto dalla questura con la Digos e la presenza delle altre forze dell'ordine.