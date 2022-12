Nel giorno dello sciopero treni cancellati e in ritardo nelle fasce protette

Inizia male la giornata per i pendolari che, malgrado lo sciopero, usano il treno per andare al lavoro. Anche nelle fasce protette ritardi e cancellazioni.

A segnalarlo alla redazione di MonzaToday un pendolare monzese che, già alle 7 in stazione a Monza per essere al lavoro a Milano 8.30 ha avuto problemi con le prime cancellazioni. "Alle 6.45 il treno di Milano Porta Garibaldi a Bergamo è stato cancellato per un guasto - ci riferisce -. Alle 6.55 poi sulla linea Chiasso Milano un guasto al treno alla stazione di Como San Giovanni. Dall'App di Trenord riferivano che il personale stava valutando l'entità del problema. Problema fortunatamente rientrato ma il mezzo portava un ritardo di 12 minuti. Insomma, oltre allo sciopero come sempre la mattina abbiamo a che fare con guasti, soccorsi, ritardi e il viaggio per andare a scuola o al lavoro è sempre un inferno con la costante che, comunque, si rischia di arrivare in ritardo".

A Monza, Milano e in Lombardia per lo sciopero rischiano di finire nel caos i treni regionali di Trenord. L'agitazione dei ferrovieri - ha fatto sapere l'azienda in una nota - inizierà alle "21 del 1° dicembre e terminerà alle 21 del 2 dicembre". Nella giornata di venerdì 2 dicembre "saranno attive le consuete fasce di garanzia tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00". A rischio anche i mezzi Atm, gli orari Quindi - si legge nell'avviso di Trenord - "giovedì 1° dicembre arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza antecedente le 21.00 e orario di arrivo previsto entro le 22.00", mentre per venerdì la circolazione è garantita soltanto nelle fasce di garanzia.