Tribune inagibili: le gare di nuoto si seguono in diretta streaming

Niente tifo dagli spalti per i giovani nuotatori che gareggiano a Monza. Le tribune del centro natatorio Pia Grande di Sant'Albino sono inagibili e i genitori sono costretti a seguire le gare dei ragazzi in diretta streaming.

La denuncia arriva da una mamma. "Dall'inizio dell'anno non possiamo salire sugli spalti - racconta a MonzaToday -. Siamo obbligati a seguire le gare o dal bar oppure in diretta streaming. Siamo molto dispiaciuti: per i nostri figli il tifo dagli spalti è fondamentale. Le gare a porte chiuse perché le tribune sarebbero inagibili sono una vergogna e soprattutto una tristezza per i nostri ragazzi che dopo settimane di allenamenti devono gareggiare senza il supporto dei familiari e degli amici".

Anche le prossime gare - come riporta la comunicazione della Federazione italiana nuoto - a Monza si disputeranno a porte chiuse. Niente tifo sugli spalti per gli atleti che il 4, 5, 11 e 12 marzo si tufferanno in vasca. Come si legge sulla comunicazione ufficiale “Per un problema di certificazione di sicurezza le tribune saranno ad uso esclusivo di atleti e tecnici. Sarà invece attiva la zona bar adiacente alla tribuna. Le tribune saranno ad uso esclusivo di atleti e tecnici. La manifestazione verrà trasmessa in streaming”. La mamma prima di rivolgersi alla redazione di MonzaToday ha cercato spiegazioni sia in Federazione sia in piscina. “Ci è stato riferito che sarebbe un problema burocratico di mancanza di certificazioni che dovrebbero però arrivare dal comune di Monza. Logicamente la piscina senza quei documenti non apre le tribune. Per noi e per i nostri ragazzi è un bel disagio. Non è certo la stessa cosa seguire una gara del proprio figlio davanti a un pc o uno smartphone quando, a pochi metri di distanza, lui ci sta mettendo l’anima per guadagnarsi una vittoria”.

Sulla vicenda siamo in attesa di ricevere chiarimenti da comune di Monza che abbiamo già contattato.