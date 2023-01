La truffa delle case rimaste senz'acqua: Brianzacque mette in guardia i cittadini

Ancora tentativi di truffa in Brianza. Questa volta per raggirare i malcapitati qualcuno si è spacciato per tecnico di un'azienda idrica, insinunando che nella zona ci fossero carenze idriche relative a fantomatici lavori e che l'acqua fosse inquinata. Gli episodi si sarebbero verificati a Carate Brianza e le segnalazioni relative all'accaduto sono pervenute a Brianzacque che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio che ha messo in guardia i cittadini.

L'area dove i truffatori sarebbero entrati in azione sarebbe quella compresa tra Largo Fratelli Cairoli e via Francesco Vivaldi. "Ci risultano segnalazioni pervenute da cittadini riguardo a fantomatici tecnici Brianzacque che citofonando di casa in casa informerebbero di una mancanza di acqua a seguito di lavori di saldatura e che la stessa risulterebbe inquinata" spiega l'azienda in una comunicazione. "Ribadiamo quindi con forza ai cittadini e alle istituzioni che non sussiste alcun problema nelle reti idriche del territorio gestito da Brianzacque e che l'acqua di Carate Brianza, così come quella degli altri comuni serviti, è come sempre di ottima qualità, sicura e controllata".

"Come azienda stiamo valutando come tutelarci legalmente da questi tipi di truffe" aggiungono. Da Brianzacque suggeriscono anche in caso di dubbi e sospetti di contattare il numero verde gratuito 800. 005.191.