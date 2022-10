La concessionaria "fantasma" e i clienti truffati: il caso finisce a Striscia la Notizia

Auto sparite nel nulla e clienti con le tasche vuote e senza chiavi. Striscia la Notizia, il telegiornale satirico in onda su Canale 5, mercoledì sera si è occupato del caso delle auto acquistate ma non consegnate che vede coinvolta una concessionaria in Brianza.

"Chiara Squaglia ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di clienti insoddisfatti della Top Car di Meda (Monza e Brianza), che hanno pagato per l'acquisto di auto mai consegnate. In certi casi, addirittura, le stesse vetture risultavano vendute a più persone, ma nel tentativo di contattare il proprietario dell'autosalone la nostra inviata scoperchia un vaso di Pandora" spiegano dal programma.

"Molte persone ci hanno segnalato di aver acquistato auto in questa concesisonaria ma sentite cosa è successo" esordisce l'inviata. E nel servizio sono diverse le testimonianze raccolte: c'è chi ha acquistato una Mini Cooper mai ritirata con un anticipo di 5mila euro e un prezzo di 36mila euro, chi ha pagato 10mila euro di caparra per importare un'Audi A1 e 45mila euro di saldo fino a "non avere più notizie" né dell'auto né del titolare dell'autosalone che fuori ha ancora affissa la scritta "Chiuso per ferie".

"Sono andato dai carabinieri e lì ho capito che non ero il primo" ha spiegat uno dei clienti che si è sentito truffato. E nelle stesse condizioni, come riferisce lo stesso testimone alle telecamere Mediaset, ci sarebbero un centinaio di persone. "Usavano la scusa dell'immatricolazione per vendere queste macchine a più persone diverse". Tre le fatture che vengono mostrate durante il servizio: tutte che fanno riferimento alla stessa auto, di cui si riporta il medesimo numero di telaio. E fuori dall'autosalone che risulta ancora chiuso per le vacanze qualche residente riferisce di aver visto spesso molte persone "arrabbiate" sostare nella speranza di incontrare qualcuno e chiedere spiegazioni.

Chiara Squaglia ha cercato di contattare il titolare della concessionaria che però è risultato irreperibile. Un altro soggetto riconducibile alla società invece risulta in Spagna, impegnato in diversa attività imprenditoriale. Qui il servizio completo di Striscia La Notizia che ha promesso di tornare presto sull'argomento.