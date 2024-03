Messaggi bollenti e foto hot: truffato Flavio Briatore

Flavio Briatore al centro di una truffa scottante, nel senso letterale del termine. L'imprenditore, come rivela il settimanale Chi, ha passato giorni in questura a Milano - insieme allo staff di Crazy Pizza, il suo locale - per una truffa compiuta usando il suo nome.

Qualcuno - che sarebbe già stato identificato dalle forze dell'ordine - avrebbe rubato l'identità all'imprenditore e attraverso un trucco informatico avrebbe inviato messaggi a giovani ragazze, famose e non, con il suo numero di telefono, invitandole al ristorante e chiedendo nel frattempo foto hot. Così come chiarisce MilanoToday.

Piccolo particolare: di quegli appuntamenti il diretto interessato non era ovviamente a conoscenza. Briatore ha presentato querela in via Fatebenefratelli e pare che ci siano già stati raccolti degli indizi che portino al responsabile. L'imprenditore non ha commentato pubblicamente quanto accaduto, ma sembra sia rimasto profondamente seccato.