Truffa dello specchietto: attenzione all'auto nera e al furgone bianco

I truffatori non vanno in vacanza e hanno scelto Agrate Brianza come meta dei loro traffici illeciti. Ma la rete mette all'erta le possibili vittime. Attenzione a chi, transitando per le strade della cittadina brianzola, dovesse incappare in un'auto di color nero e in un furgoncino bianco. A bordo ci potrebbero essere i furbetti dello specchietto.

L'allarme viene lanciato sul gruppo Facebook "Sei di Agrate se..." dove un utente allerta gli altri componenti del gruppo. La truffa sarebbe ben organizzata. L'autista, di circa 50 anni, a bordo di un'auto nera urterebbe lo specchietto dell'auto della vittima senza fermarsi. A quel punto entrerebbe in azione l'autista del furgone, insieme ad un passeggero: segue la vittima e nel frattempo fornisce al complice sull'auto nera le indicazioni dello spostamento e del luogo di arrivo. L'automobilista lo raggiunge velocemente e mostra alla vittima il danno che gli avrebbe procurato chiedendo di risolvere la questione amichevolmente senza il coinvolgimento delle assicurazioni. Un risarcimento da fornire in loco in contanti.

Naturalmente in questi casi bisogna immediatamente telefonare al 112.