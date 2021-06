Uomo soccorso nel canale Villoresi a Nova Milanese: è gravissimo

Intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco martedì nel tardo pomeriggio. L'uomo è stato accompagnato in codice rosso al San Gerardo di Monza

Via Moro

E' arrivato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza nel tardo pomeriggio di martedì l'uomo che è stato soccorso e tratto in salvo dai vigili del fuoco a Nova Milanese, nelle acque del canale Villoresi.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 17.30 quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo che galleggiava all'interno delle acque del canale, con il volto immerso. In pochi istanti all'altezza di via Moro, a ridosso della pista ciclabile che costeggia il corso d'acqua, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, i carabinieri della compagnia di Desio e i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica e l'elisoccorso.

Uomo salvato dai pompieri nel Villoresi

Al momento dell'intervento l'uomo era in acqua, privo di sensi, con il volto immerso nel canale, trasportato dalla corrente. A Nova Milanese sono stati impegnati i vigili del fuoco accorsi con un'autopompa dal distaccamento di Desio e da Monza insieme al nucleo Soccorso Fluviale. Il personale ha cercato di raggiungere l'uomo caduto in acqua, seguendo la corrente e anticipandone il tragitto fino a bloccarlo all'altezza di via Filzi con l'ausilio di alcuni cordini e strumenti tecnici.

L'uomo - incosciente al momento dei soccorsi - è stato assistito prima dai vigili del fuoco che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e poi affidato ai sanitari che lo hanno accompagnato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con l'elicottero. Le sue condizioni risultano gravi. Al momento è in corso la ricostruzione dell'accaduto da parte delle forze dell'ordine.