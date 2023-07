L'uomo che passeggia e aggredisce la polizia poi si spoglia nudo in centro Monza

Prima ha cercato di tirare un calcio al cane antidroga della polizia impegnato in un posto di controllo in centro Monza. Poi ha aggredito anche un agente della polizia stradale, colpendolo al braccio e alla spalla tanto da farlo finire in pronto soccorso e poi si è spogliato. Si è denudato completamente, abbassandosi i pantaloni e anche le mutande.

Una notte di follia quella di domenica 9 luglio quando il 31enne, un cittadino di origine nigeriana, richiedente asilo, descritto come visibilmente alterato, si è imbattuto in un posto di controllo della polizia stradale di Monza e della polizia locale in Largo Mazzini. Era la una e venti della notte e dopo l'aggressione in centro in supporto dei colleghi sono giunte anche due volanti della questura.

Il 31enne è stato poi bloccato e accompagnato negli uffici di via Montevecchia dove è stato identificato. Anche qui l’uomo ha continuato a dare di matto, minacciando di morte in inglese i poliziotti e i loro familiari e spogliandosi ancora fino a tentare di compiere gesti autolesionistici provando a ingoiare delle monete. Per il 31enne è scattato l'arresto per i reati di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In seguito al processo per direttissima è stato codnannato a 4 mesi e 20 giorni, con pena sospesa.

In seguito all'accaduto il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato l’Ufficio Immigrazione per la comunicazione alla Commissione Territoriale di Varese della condanna del richiedente asilo e disposto tramite la Divisione Polizia Anticrimine la misura di prevenzione personale del Foglio di Via obbligatorio da Monza.