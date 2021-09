Multe in tempo reale agli automobilisti non in regola con assicurazione e revisione

Vita dura per gli automobilisti non in regola con assicurazione e revisione che percorreranno le vie di Usmate Velate. Alla polizia locale in dotazione un nuovo software per verificare in tempo reale la regolarità delle assicurazioni e delle revisioni dei mezzi in transito sul territorio comunale.

Il software consentirà agli agenti di collegarsi con le telecamere posizionate ai varchi di accesso in paese e di ricevere informazioni in tempo reale sullo stato delle revisioni e delle assicurazioni dei mezzi in transito. In questo modo gli agenti presenti sul territorio potranno effettuare controlli e verifiche e attendere gli automobilisti irregolari ai varchi per immediati controlli e sanzioni. Il software sarà in dotazione già a partire da questo autunno.

“Un sistema a tutela di tutti i mezzi in circolazione, per individuare e sanzionare chi non ottempera alle regole che stanno alla base della circolazione su strada - afferma l’assessore con delega alla Sicurezza, Pasquale De Sena -. Ogni volta che una targa segnalerà un’anomalia, la pattuglia potrà attenderla a poca distanza e fermarla per i relativi controlli. Nessuna volontà vessatoria, ma è giusto che tutti i veicoli in circolazione siano in regola con revisione e assicurazione a tutela di tutti gli altri utenti della strada. Grazie a questa apparecchiatura, si eleva ulteriormente il livello tecnologico del nostro Comando a cui il Comune vuol fornire la strumentazione necessaria per aumentare sempre più i controlli nel nostro territorio”.