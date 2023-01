L'uomo che va al bar ubriaco e viene arrestato: era ai domiciliari

Era agli arresti domiciliari ma aveva un permesso per uscire e andare al lavoro. Ma l'altro giorno, nonostante fosse in ferie e quindi non dovesse recarsi sul posto di lavoro, è uscito lo stesso di casa, violando così la misura. L'uomo, 44 anni, di Vedano al Lambro, si è presentato all'interno di un bar ubriaco e qui avrebbe iniziato a infastidire i clienti per poi rimettersi alla guida dell'auto compiendo anche manovre pericolose e spericolate.

Per il 44enne sono poi scattate le manette e adesso si trova in carcere. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Monza. La violazione infatti è stata segnalata e il Tribunale di Sorveglianza di Mantova, ottenuta conferma dagli accertamenti dei carabinieri di Monza che quelle violazioni fossero state commesse mentre l’uomo era in ferie e quindi non sarebbe dovuto uscire, il 31 dicembre scorso ha revocato la misura alternativa disponendo la detenzione in carcere. E il 44enne è finito in cella proprio nel pomeriggio del 31 dicembre.