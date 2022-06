Incidente in Valassina, auto si ribalta

Un'auto ribaltata e soccorsi nella notte in Valassina. Poco prima della una della nottata tra venerdì 24 e sabato 25 giugno lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è avvenuto un sinistro stradale con una vettura che si è ribaltata. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso dal personale del 118 e un'ambulanza lo ha trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è arrivata qualche minuto prima della una e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano preallertata in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del giovane erano meno gravi del previsto e il trasferimento in ospedale è avvenuto poi in codice giallo. Sul posto per ricostruire la dinamica dlel'incidente è intervenuta la polizia stradale.