A terra un "lupo" e accanto un agnellino bianco, con un buco nel ventre di ceramica. Vandali in azione a Seveso, nel presepe. Una statuina parte dell'allestimento del presepe natalizio realizzato dal Comitato Folcloristico di via Zara Barruccana è stata danneggiata da ignoti vandali entrati in azione nella nottata dell'Epifania. A denunciare il gesto è stato lo stesso comitato che ha anche pubblicato le foto che ritraggono un petardo (modello Lupus, appunto) accanto all'agnellino distrutto.

"Ebbene sì, anche quest’anno è successo…abbiamo pensato troppo presto: “dai, siamo stati fortunati nessun danno alla nostra natività” e invece qualcuno stanotte si è divertito a vandalizzare una delle statue poste davanti alla capanna" hanno scritto in un post sui social.

"Il come sia stato fatto è evidente scorrendo tra le foto…Ovviamente non è il danno economico ma è il gesto che fa provare rabbia e delusione" hanno ribadito dal comitato con un po' di rammarico. Non si è trattato dell'unico atto vandalico in Brianza contro i presepi allestiti. Episodi analoghi si sono verificati a Muggiò e a Bellusco.