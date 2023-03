Vandali scatenati: in frantumi la vetrata della cabina del telefono

Vandalizzata una delle ultime cabine del telefono in centro a Monza: in frantumi le vetrate.

Il fatto è accaduto nella notte di domenica 12 marzo. È stata presa di mira la cabina del telefono in via Italia, vicino all’ingresso della Rinascente. Naturalmente ignote le cause e i colpevoli del gesto. Questa mattina il fatto è stato denunciato subito sui social. Un post sul gruppo Facebook 'Sei di Monza se...' per segnalare l'accaduto, e anche per allertare le persone a prestare attenzione. La vetrata era in frantumi. Dopo poco sono giunti anche gli operatori dell'Impresa Sangalli che hanno ripulito e messo in sicurezza la cabina.

Naturalmente sui social si sono scatenati i commenti e anche le polemiche. Purtroppo a Monza (ma non solo) fioccano gli episodi di vandalismo, soprattutto nel fine settimana. Persone che, spesso in preda ai fumi dell'alcol o della droga, compiono gesti deplorevoli come quello di distruggere la vetrata di una cabina del telefono.