Sradica il "carciofone", lo butta in mezzo all'aiuola e posta tutto sui social

Alle 4 di notte hanno preso di mira il grande carciofo alto quasi 2 metri che era stato posizionato a Ceriano Laghetto per pubblicizzare la festa in programma nel fine settimana. I due amici hanno pensato di sradicarlo e di postare tutto sui social. Uno con il cellulare in mano che riprendeva l’altro giovane alle prese con il carciofone di plastica strappato dal terreno e usato come un trofeo. Fieri di quello che avevano fatto, non rendendosi conto che si trattava in un atto vandalico e non di un gesto del quale vantarsi, hanno postato il video su Instagram.

Ma a intercettare l’accaduto è stato il vicesindaco Dante Cattaneo che è riuscito a recuperare il video nel quale, oltre a qualche parolaccia e bestemmia, si vede in volto l'autore del gesto. “Questo fine settimana a Ceriano Laghetto è in programma la festa del carciofo - spiega Dante Cattaneo a MonzaToday -. Gli organizzatori da lunedì hanno iniziato un giro itinerante di promozione posizionando il grande carciofo in diversi punti del paese. Martedì è stato messo vicino alle scuole, ed ha raccolto subito la curiosità dei bambini e delle mamme che si sono divertiti a fotografarlo e a farsi selfie accanto al grande carciofo ”. Ma qualcuno ha pensato di sradicarlo e di gettarlo in mezzo all’aiuola. “Mi auguro che i responsabili questa sera vengano alla festa e si scusino direttamente con gli organizzatori”, precisa Cattaneo.

La Sagra del carciofo violetto di Niscemi si svolgerà da stasera a domenica 26 marzo al centro civico di via Carso (frazione dal Pozzo) con street food, animazione, artigianato e soprattutto lui, il protagonista, il carciofo.