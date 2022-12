Vandali nella casetta sull'albero diventata un'aula di scuola per i bimbi in Brianza

Alcuni libri gettati giù dalla finestra e lasciati cadere nel vuoto, altri sbattuti a terra dagli scaffali e disseminati sul pavimento. E ancora pagine annerite da qualcuno che si è divertito a scherzare con il fuoco. Vandali in azione a Cesano Maderno nella nottata di sabato. Ignoti hanno danneggiato la casa sull'albero, un'aula didattica a tre metri d'altezza, situata nel parco di via San Bernardo, immerso nel verde e nella natura.

A denunciare il gesto è stata la stessa amministrazione comunale, con un intervento pubblico sui social in cui ha condannato l'accaduto e ne ha preso le distanze. "La Casa sull’Albero è un bene di tutta la comunità cesanese. Un punto di riferimento e di formazione per i più piccoli che ne sono entusiasti. Purtroppo ieri notte è stata presa di mira dai vandali, qualcuno ha pensato di danneggiarla, rovinando i libri che vi sono custoditi e creando disordine dentro e fuori la struttura. Un insulto alla città di Cesano Maderno e ad una struttura che in queste settimane ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali che ne hanno sottolineato il valore sociale e culturale" hanno spiegato dal municipio.

Da poco inaugurata, la casetta sull'albero con i suoi 17 metri quadrati ospitava una lavagna, tavoli e sedute, una libreria, la xiloteca con le diverse specie di legno. Poi l'oblò di osservazione, uno speaking tube, per parlarsi a distanza, e un musiccone, un amplificatore per gli smartphone realizzato con il legno recuperato dagli alberi del Trentino abbattuti durante la tempesta Vaia del 2018. Oggetti di design, ecosostenibili, in grado di stimolare la fantasia dei bambini e rendere interessanti le attività didattiche che adesso sono stati vandalizzati.

"Per fortuna i danni sono circoscritti e oggi i residenti che hanno segnalato l’episodio, insieme a consiglieri e assessori comunali, hanno ripulito e sistemato tutto. I responsabili sono stati ripresi dalle telecamere e verranno segnalati e perseguiti. Il gesto è grave perché colpisce tutta la Comunità e, soprattutto, i più piccoli delle nostre scuole che utilizzano quotidianamente la Casetta come aula didattica, per imparare a contatto con la natura" aggiungono dal municipio.

"Purtroppo il vandalismo è divenuta una piaga sociale, rovinare giochi, spazi pubblici ed arredo urbano sembra essere una pratica diffusa. L’Amministrazione rafforzerà le misure antintrusione e sicurezza, perché chi distrugge e danneggia deve essere punito. Ma il rispetto della cosa pubblica è anche una questione di educazione civica e amore per gli spazi della collettività. Per questo serve il contributo e l’attenzione di tutti, affinché non si sottovalutino questi comportamenti ignobili e si diffonda una cultura del rispetto e della cura della nostra città" concludono.