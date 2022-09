"Non buttate le vaschette di plastica": ecco perché

"Non buttate via le vaschette di plastica della frutta e della verdura". Questo l'appello comparso nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del gruppo Easy Monza.

A lanciarlo l'amministratrice Sonia Diligenti. Quelle vaschette che, abitualmente, finiscono nel bidone della plastica possono invece essere riutilizzate per diventare ciotole per i gatti delle colonie. L'appello arriva direttamente da una gattara che, in questo periodo, è a corto di vaschette dove riporre il cibo e l'acqua per i mici di una colonia che accudisce in città. Da qui l'idea di rivolgersi alla rete e soprattutto al gruppo Facebook Easy Monza che, abitualmente, si mobilita in massa per iniziative benefiche o per rispondere a richieste di aiuto.

Come in questo caso. Le vaschette possono essere consegnate al negozio Sonia Hair (a Monza in via Cavallotti 136) dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17 orario continuato. Non è la prima volta che Sonia Diligenti trasforma il suo negozio in magazzino. Il suo salone è diventato anche punto di raccolta per i tappi di plastica e di sughero (i fondi raccolti vengono devoluti in beneficenza), e durante il lockdown anche per gli alimenti da destinare alla cucina da campo e alle famiglie in difficoltà seguite da Fra Celestino Pagani, religioso che si occupa della mensa dei poveri al santuario delle Grazie Vecchie.