La casetta dell'acqua raddoppia: a Vedano è arrivato un nuovo chiosco

La casetta di BrianzAcque si trova in via Monte Bianco

A Vedano arriva la seconda casetta dell'acqua. BrianzAcque bissa l'offerta: dopo quella di via Italia (accanto al Comune) domenica 25 luglio è stata inaugurata la nuova casetta in via Monte Bianco.

“Questa è la settantasettesima casa dell’acqua che entra in funzione, la seconda di Vedano, una comunità che con consumi elevati ha dimostrato di apprezzare molto questo servizio - dichiara Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione - Le casette permettono ai cittadini di risparmiare sui costi vivi della risorsa idrica in sé, nonchè di essere protagonisti attivi di un miglioramento dell’impatto ambientale”.

Al taglio del nastro anche il sindaco Renato Meregalli. “Aprire una nuova casa dell’acqua è un messaggio importante per la comunicazione che l’ambiente è patrimonio comune - dichiara il primo cittadino - Rappresenta pertanto anche un percorso di educazione ambientale”.

L'acqua è disponibile nelle versioni liscia, gassata e refrigerata e in tempi di pandemia viene distribuita gratuitamente. Per effettuare il prelievo è però necessario essere in possesso di una tessera prelevabile da un totem presente all’interno del Palazzo Comunale al costo di 3 euro. E' sempre possibile fare rifornimento: la casetta funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I controlli vengono eseguiti ogni mese nei laboratori di BrianzAcque, che godono del marchio Accredia oltre a quelli dell'Ats di riferimento. A ulteriore garanzia della salubrità dell’acqua, i chioschi vengono sottoposti a specifici trattamenti di sanificazione due volte la settimana.

Al termine della cerimonia di inaugurazione sono state distribuite alcune borracce in alluminio con il logo di BrianzAcque. L'elenco delle casette dell'acqua presenti in provincia è disponibile su sito www.brianzacque.it.