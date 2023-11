La via di Monza dove quando piove i residenti non riescono a salire in auto

C’è una via a Monza dove, quando piove, uscire di casa diventa un’impresa. E soprattutto salire in auto. Si tratta della via Meraviglia. Una piccola strada che costeggia il Villoresi dove, quando piove, si allaga perché, pare, non siano stati realizzati i tombini.

Un problema annoso che è finito anche sui banchi del consiglio comunale. A sollecitare un intervento per risolvere la vicenda è stato il consigliere comunale Massimiliano Longo (Forza Italia). “I problemi proseguono da anni – ha spiegato -. Il problema è emerso dopo che sono stati eseguiti alcuni interventi cambiando la pendenza della strada. Già durante la giunta Allevi avevo provato a contattare Brianzacque per capire l’origine del problema e come intervenire, ma ad oggi il disagio persiste”.

La redazione di MonzaToday ha contattato BrianzAcque che in merito alla vicenda ha precisato che “ La via risulta essere privata. Da parte nostra lo abbiamo comunicato e non abbiamo più avuto notizie”.