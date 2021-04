Villa Medolago, verso l'intitolazione all'ambasciatore scomparso Luca Attanasio

Limbiate vuole rendere omaggio al suo concittadino tragicamente caduto a febbraio in un attentato in Congo

Tornerà a splendere e a essere un punto di riferimento per la storia e la comunità di Limbiate dopo l'incendio che negli anni passati l'ha devastata e manterrà vivo il nome e il ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un attentato in Congo dove svolgeva una missione diplomatica.

Ad annunciare l'intitolazione della villa di Limbiate al diplomatico brianzolo era stato lo stesso sindaco Antonio Romeo che aveva ribadito la decisione anche durante le esequie di Attanasio, nel suo discorso ufficiale. Ora dal comune di Limbiate annunciano che è stata avviata la procedura che, con l’approvazione da parte della Giunta comunale, consentirà l’intitolazione di Villa Medolago alla figura dell’Ambasciatore Luca Attanasio.

"Un passaggio fortemente voluto dal Sindaco Romeo che, con la condivisione del Consiglio Comunale, si è fatto interprete del desiderio della comunità limbiatese per rendere onore ad un concittadino che rappresenta un punto di riferimento e un esempio per molti, soprattutto per i più giovani" spiegano dal municipio.

Nel frattempo sono già iniziati i lavori all’interno dell’area della Villa con l’obiettivo di pulire e rendere fruibile il grande parco.