Cantieri in conclusione: le scuole di Villasanta si sono rifatte il look

Ancora poche settimane di vacanze e poi si ritornerà in classe. Intanto mentre gli alunni si godono ancora le ultime giornate di relax, gli operai stanno ultimando i cantieri avviati all'inizio dell'estate nelle scuole di Villasanta.

Il Comune ha investito 550mila euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. Nel frattempo sono iniziati anche i lavori per il trasloco delle classi dell'asilo Tagliabue, nelle scuole Villa e Arcobaleno. La materna, infatti, dovrà essere demolita, per poi essere ricostruita sempre sullo stesso spazio. E per quest'anno i bambini verranno ospitati negli altri due istitui.

Alla Villa rifatti i bagni e gli infissi

Alla scuola primaria Villa è stata completata l’installazione della cancellata che protegge il porticato d’ingresso ed è già stata realizzata la nuova pavimentazione dell’aula magna che, nei prossimi giorni, verrà imbiancata. L’intervento più importante è il rifacimento dei bagni: sono stati posati rivestimenti, installati i sanitari e i nuovi infissi. Nei prossimi giorni verranno terminati anche i lavori di rifinitura, e il nuovo anno scolastico partirà a cantiere concluso. Gli interventi sono costati 250mila euro.

All'Oggioni nuova facciata

Alla primaria Oggioni è stato avviato un intervento di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. La vecchia scala in legno esterna, non più a norma, è stata rimossa. Così pure il rivestimento della parete sulla quale appoggiava. Negli spazi del refettorio sono stati sostituiti i pannelli insonorizzanti, e le porte delle aule sono state modificate per consentire l’adeguamento delle vie d’uscita alla normativa di sicurezza. Intorno all’edificio che affaccia su via Daelli sono state disposte le impalcature per consentire il rifacimento dell’intonaco di due facciate, in accordo con la Soprintendenza, in quanto parte dell’immobile risulta vincolato dai Beni Culturali. Ad anno scolastico già avviato partirà poi il cantiere per la realizzazione della scala metallica esterna, senza comunque inteferenze sull'attività scolastica. Gli interventi alla Oggioni sono costati 300mila euro.

Alla Fermi rifatto il parquet della palestra

Infine alla media Fermi è stato riparato il parquet della palestra e verranno imbiancati gli spogliatoi. In programma anche la sostituzione delle lampade della palestra con luci a led.