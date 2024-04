Chiudono i giardini per il vento, due ragazzi restano "bloccati" dentro

Vento forte e l'operatore del comune chiude i giardini di Villa Camperio. Ma non si accorge che all'interno ci sono alcune persone. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di martedì 16 aprile a Villasanta. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday è Roberto Manzato, runner villasantese che proprio in quel momento stava camminando nei pressi della grande area verde.

"Ho visto due ragazzi che non sapevano come uscire - racconta -. Erano rimasti chiusi dentro. Non si erano accorti che nel frattempo un operatore del comune era andato a chiudere i giardinetti, né l'operatore si era accorto della loro presenza". Manzato, dimostrando quel grande senso civico che più volte lo ha visto al centro di altri episodi di cronaca a sostegno della collettività e del prossimo, si è fermato e ha subito telefonando al comando della polizia locale. "Il problema è stato risolto subito. Dal comando hanno contattato l'ufficio competente che ha inviato un dipendente a riaprire i giardini".