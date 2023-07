Il fiuto infallibile di Kevin fa trovare ai carabinieri la droga nascosta tra i fiori

Controlli a Vimercate nelle strade della movida e nei locali del centro con il supporto di Kevin, il cane dell’Unità cinofila dei carabinieri di Casatenovo (Lecco). E proprio grazie all’infallibile fiuto di Kevin i carabinieri della compagnia di Vimercate e del comando provinciale di Monza con gli agenti della polizia locale, hanno trovato diverse dosi di droga. I controlli eseguiti nella serata di venerdì 21 luglio rientrano nel progetto di contrasto alla mala movida, con attività inserite nel piano di coordinamento della prefettura e disposta dal comando provinciale carabinieri di Monza.

Durante i controlli Kevin ha permesso ai carabinieri di trovare una dose di mezzo grammo di droga che un ragazzo aveva nella tasca dei pantaloni (al giovane è stata anche ritirata la patente), e 5 dosi di hashish “gettate” nelle fioriere e nel bagno di uno dei locali controllati in centro.

Durante i controlli sono stati effettuati anche posti di blocco. È stato fermato un giovane automobilista al quale era stata revocata la patente 5 anni fa. In tutto sono state controllate circa 50 persone e 30 veicoli, sottoponendo 4 conducenti all’accertamento dell’alcoltest risultando regolari, nonché 3 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.