Un'area ristoro per i genitori dei pazienti pediatrici di Vimercate

Un’area ristoro per i genitori dei piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Vimercate. Un dono gradito e inaspettato quello che l’associazione “Mio Fratello” ha fatto agli utenti del reparto diretto dal dottor Marco Sala.

Un’area arredata con tutti i comfort: il frigo, il fornetto, il forno a microoonde dove potersi concedere una pausa in totale tranquillità e sicurezza. Gustando anche quei piatti o quegli snack che sono stati preparati a casa. Ma soprattutto non dovendo abbandonare il reparto per pranzare o per concedersi uno snack.

“È un servizio molto apprezzato dai genitori - spiega il dottor Sala - vista la necessità di isolamento anche dei bambini non positivi al Covid”. L’area ristoro è stata allestita nella sala ritrovo degli adolescenti, attualmente non utilizzata. L’associazione “Mio fratello” è nata nel 2020 nel ricordo di Francesco Martusciello e opera a sostegno dei pazienti oncologici e dei loro familiari.